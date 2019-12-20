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Kocaeli'de hakimin dikkati sahte unvan kullanan şüpheliyi yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 20:38 | Son Güncelleme

Kendisini bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı ve üniversitede fizik profesörü olarak tanıtan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de hakimin dikkati sahte unvan kullanan şüpheliyi yakalattı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Adliyesi'nde, kendisini parti genel başkan yardımcısı ve fizik profesörü olarak tanıtan şüpheli, randevu talep ettiği hakimin dikkati sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ş.D. kendisini bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı ve üniversitede fizik profesörü olarak tanıtarak Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça'dan randevu talep etti.

Paça'nın, adliyede bir dosyası hakkında görüştüğü Ş.D'nin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine araştırma yapıldı.

Şüphelinin kullandığı unvanların, bunlara dair kimlik ibraz edememesi üzerine sahte olduğu anlaşılınca Ş.D. adliyede gözaltına alındı.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli Ş.D. çıkarıldığı hakimlikçe ''unvan gasbı ve nüfuz ticareti yapmak'' suçlamasıyla tutuklandı.

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