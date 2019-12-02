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Kocaeli'de halk ekmek satışı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 13:47 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında imzalanan protokolün ardından İzmit ilçesindeki 8 noktaya konulan satış büfelerinde 200 gram ekmek 1 liradan, 400 gram ekmek ise 2 liradan satılacak - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: - "Bu büfelerde halkımızın fırında üretilen aynı kalitedeki ekmeği daha ucuza alması büyük bir fırsattır"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında imzalanan protokolün ardından İzmit ilçesinde halk ekmek satışına başlandı.

Pilot bölge olarak seçilen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesinde 8 noktaya yerleştirilen büfelerde 200 gram ekmek 1 liradan, 400 gram ekmek ise 2 liradan satılacak.

Büfelerde, 07.00-09.00, 12.00-14.00, 17.00-19.00 saatlerinde ekmek satışı yapılacak.

Halk ekmek satış büfesini ziyaret eden Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, federasyon olarak dar gelirli vatandaşın ucuz ekmek temin etmesinin karşısında olmadıklarını söyledi.

Belediyelerin ekmek üretmesine karşı olduklarını dile getiren Balcı, şöyle devam etti:

"Belediyeler, gerçek manada hizmet vermeleri gereken yerlerde hizmet vermeli. 'Ekmek konusunda ne yapmaları gerekir?' derseniz. İlde ruhsatsız üretim yapan işletmeye müsaade etmemeleri gerekir. Kaliteli ekmek üretilmesi konusunda çalışma yapmaları gerekir.

Kocaeli, ekmek kalitesi konusunda örnek ildir. Bu büfelerde halkımızın fırında üretilen aynı kalitedeki ekmeği daha ucuza alması büyük bir fırsattır. Ekmeği ucuz vereceğiz diyerek ekmeğin kalitesini bozacak olursak hiçbir anlam ifade etmez. Ekmek üreten belediyelerin bu yanlıştan vazgeçmelerini öneriyoruz. Ekmek üretmeyen şehirlerdeki belediyelerin de bu güzel projeyi hayata geçirmesini öneriyoruz."

Balcı, ruhsatsız işletmelerin bir saat dahi çalışmalarına müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, illerde bu şekilde faaliyet gösteren işletmeler varsa bunların sorumlularının belediyeler olduğunu kaydetti.

Ekmeğin halkın temel gıdası olduğuna işaret eden Balcı, bu nedenle "merdiven altı" işletmelerin faaliyetlerine hemen son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Unlu mamul" ruhsatı adı altında ekmek ve ekmek çeşidi yapmanın mümkün olmadığını aktaran Balcı, "Unlu mamul ruhsatıyla ancak simit, poğaça gibi unlu mamuller yapabilirsiniz, ekmek ve ekmek çeşidi yapmak mümkün değildir. Ekmek ve çeşidi üreten işletmelerde çeşitli özellikler aranmaktadır. Ekmek üreten işletmelerde metrekare ve hijyen gibi özellikler aranmaktadır. Ruhsatlı işletmelerin çalışmasına müsaade etmek gerekir. Bu özellikleri taşımayan işletmelerin ruhsatsız şekilde veya unlu mamul adı altında ekmek ve ekmek çeşidi çıkarmasına müsaade etmek faciadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Sarı da gelecek hafta pazartesi gününden itibaren 7 büfenin daha tamamlanmasıyla 15 noktada halk ekmek satışına devam edileceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Balcı, Sarı ve diğer katılımcılar, büfeden ekmek satın aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Halil İbrahim Balcı Halk Ekmek Kocaeli

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