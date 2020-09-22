Kocaeli’de halk otobüsünde maske takmayan yolcular kameralarla tespit ediliyor

Kocaeli’de halk otobüslerinde yerleştirilen kameraları 24 saat kesintisiz olarak izlenildiği merkezde, otobüslerde maske ve sosyal mesafeyi ihlal eden yolcu ve sürücüler tespit edilerek haklarında ceza işlemi uygulanıyor.

Kocaeli’de korona virüs önlemleri kapsamında başlatılan denetimler, halk otobüslerinde maskesiz ve sosyal mesafesiz yolculukların önüne geçiyor. Denetimler kapsamında otobüslerdeki güvenlik kameralarını 7/24 izleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Ulaşım Kontrol Merkezi, otobüslerde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyen kişiler anında tespit ediyor. İhlal gerçekleştirdiği belirlenen yolcu ve sürücüler Ulaşım Kontrol Merkezi’nin haber vermesiyle polis ekiplerine bildiriliyor. Özel halk otobüsü ve belediye otobüsü kullanan yolcular maske ve sosyal mesafe ihlali gerçekleştirdiğinde ceza işlemi uygulanıyor.

“Kurallara uymayan sürücülere kameralar vasıtasıyla ceza uyguluyoruz”

Son teknolojik donatılarla kurulan merkezde Kocaeli Vali’liğinin aldığı kararlar doğrultusunda, ayakta yolcu kapasitesini aşan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden araçların ve sürücülerin tespitini yaptıklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Ulaşım Kontrol Merkezi Şefi Cemal Gençdemir, “Burada toplum sağlığını tehdit eden virüsün bulaşı ve yayılım hızını en aza indirmek için toplu taşıma araçlarını an ve an kameralar vasıtasıyla yapmaktayız. Maskesini takmayan, maskesiz yolcu taşıyan araç sürücülerinin tespiti halinde araçlarda bulunan variptör cihazlarına mesaj göndererek takibini yapıyoruz. Kurallara uymayan sürücülere yasal işlem yapmaktayız. Toplu taşıma araçların içerisinde yaşanan ihlallerin önüne geçebilmek için 7-24 kontrol ve denetimlerimizi yapmaktayız” dedi.