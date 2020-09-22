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Kocaeli’de halk otobüsünde maske takmayan yolcular kameralarla tespit ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 10:22 | Son Güncelleme

Kocaeli’de halk otobüslerinde yerleştirilen kameraları 24 saat kesintisiz olarak izlenildiği merkezde, otobüslerde maske ve sosyal mesafeyi ihlal eden yolcu ve sürücüler tespit edilerek haklarında ceza işlemi uygulanıyor.Kocaeli’de korona virüs önlemleri kapsamında başlatılan denetimler, halk otobüslerinde maskesiz ve sosyal mesafesiz yolculukların önüne geçiyor.

Kocaeli’de halk otobüslerinde yerleştirilen kameraları 24 saat kesintisiz olarak izlenildiği merkezde, otobüslerde maske ve sosyal mesafeyi ihlal eden yolcu ve sürücüler tespit edilerek haklarında ceza işlemi uygulanıyor.

Kocaeli’de korona virüs önlemleri kapsamında başlatılan denetimler, halk otobüslerinde maskesiz ve sosyal mesafesiz yolculukların önüne geçiyor. Denetimler kapsamında otobüslerdeki güvenlik kameralarını 7/24 izleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Ulaşım Kontrol Merkezi, otobüslerde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyen kişiler anında tespit ediyor. İhlal gerçekleştirdiği belirlenen yolcu ve sürücüler Ulaşım Kontrol Merkezi’nin haber vermesiyle polis ekiplerine bildiriliyor. Özel halk otobüsü ve belediye otobüsü kullanan yolcular maske ve sosyal mesafe ihlali gerçekleştirdiğinde ceza işlemi uygulanıyor.

“Kurallara uymayan sürücülere kameralar vasıtasıyla ceza uyguluyoruz”
Son teknolojik donatılarla kurulan merkezde Kocaeli Vali’liğinin aldığı kararlar doğrultusunda, ayakta yolcu kapasitesini aşan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden araçların ve sürücülerin tespitini yaptıklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Ulaşım Kontrol Merkezi Şefi Cemal Gençdemir, “Burada toplum sağlığını tehdit eden virüsün bulaşı ve yayılım hızını en aza indirmek için toplu taşıma araçlarını an ve an kameralar vasıtasıyla yapmaktayız. Maskesini takmayan, maskesiz yolcu taşıyan araç sürücülerinin tespiti halinde araçlarda bulunan variptör cihazlarına mesaj göndererek takibini yapıyoruz. Kurallara uymayan sürücülere yasal işlem yapmaktayız. Toplu taşıma araçların içerisinde yaşanan ihlallerin önüne geçebilmek için 7-24 kontrol ve denetimlerimizi yapmaktayız” dedi.

“Şoföre mesaj göndererek anlık müdahalede bulunuyoruz”
Korona virüs tedbirlerine uymayan kişilere ceza uygulandığını söyleyen Gençdemir, “Kocaeli Valiliğimizin aldığı karar doğrultusunda koltuk sayısı ayakta yolcu kapasitesinin 1/3 oranında yolcu taşınması gerekmektedir. Topluma taşıma yönetmeliğimiz kararları kapsamında talimatlara uymama maddesi gereğince ceza uyguluyoruz. Aynı zamanda araç içerisinde şoföre mesaj göndererek anlık müdehalede bulunuyoruz. Araç sürücülerine uyarı mesajı gittikten sonra bu uyarıyı dikkate alarak kurallara uymaları noktasında aksiyon alıyorlar” diye konuştu.

2 bin 436 araç 24 saat takip ediliyor
Ulaşım kontrol merkezinde 18 kişilik ekiple 7/24 hizmet verdiklerini ifade eden Cemal Gençdemir, “Kocaeli genelinde 365 hat üzerinde 2 bin 100 Özel Halk Otobüsü,336 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle faaliyet gösteriyoruz. Bu araçların günlük takiplerini yapıyoruz. Güzergah ihlalleri, durak giriş çıkışlarının kontrolü mesafe kurallarının ihlali, ayakta yolcu kapasitelerinin aşılma durumunda anında ekibimizle birlikte müdehale ediyoruz. Araçların tespiti yapılıp mobil denetim ekiplerimizle emniyet birimlerine de bilgi vererek çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımız önlerindeki bilgisayardan tespit yapıyorlar” şeklinde konuştu.

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