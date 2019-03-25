HABER

Kocaeli’de hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) -Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir ortaokul inşaatından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iş yeri, ev, kamu kurumları ve otomobil hırsızlığı ile ilgili artan şikayetler üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.

MOBESE ve iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden T.K. (35) ve H.K (48), yapımı süren bir ortaokulu inşaatından 70 adet musluk ve batarya çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PARTNEREski İstanbul'a bir de böyle bakınEski İstanbul'a bir de böyle bakın
Avrupa Leylek Köyü Eskikarağaç turist akınına uğruyorAvrupa Leylek Köyü Eskikarağaç turist akınına uğruyor
Sınıra ZPT sevkiyatıSınıra ZPT sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gölcük hırsızlık tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

İstanbul'da hareketli anlar! Bıçakla etrafa saldırdı

İstanbul'da hareketli anlar! Bıçakla etrafa saldırdı

FETÖ'nün İstanbul'daki 'ana darbe' davasında cezalar onandı

Kritik davada flaş gelişme! Karar verildi...

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.