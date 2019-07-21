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Kocaeli'de hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 19:15 | Son Güncelleme

Gebze ilçesinde mazgal kapakları ve inşaat demirlerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mazgal kapakları ve inşaat demirlerini çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi'nde atık su mazgal kapakları ve inşaat demirlerinin çalındığı ihbarı üzerine Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler şüphelilerin içerisinde olduğu aracı Mustafapaşa Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta mazgal kapakları ve inşaat demirlerini bulan ekipler, şüpheliler F.Ç. (23), S.B. (19) ve T.S'yi (21) gözaltına aldı.

Benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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