Kocaeli'de hırsızlık şüphelileri tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Yenimahalle'de bir sitedeki 2 ayrı evden farklı tarihlerde 15 bin lira ziynet eşyası ile 3 bin 500 lira para çalınması üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

PTS ve MOBESE kayıtlarından şüphelileri tespit eden ekipler, şahısların Derince ilçesinde görülmesi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Kırıkkale'den İstanbul'daki akrabalarını ziyarete giderken İzmit'te 2 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen F.K (28), H.A (25), G.S (22), H.A.A (23) ve Ç.K. (26) gözaltına alındı.

Haklarında hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin, satıcı kılığında gittikleri ve içeride kimsenin olmadığını tespit ettikleri evlere, kapıyı kart veya tokayla açarak girdikleri belirtildi.

