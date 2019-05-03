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Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 00:42 | Son Güncelleme

Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, cami derneği ve iş yerlerinden para ve elektronik eşya çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, cami derneği, iş yeri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Kent Kart Dolum Merkezinden elektronik eşya ve bir miktar para çalınması olaylarıyla ilgili firari şüpheli E.Ç'nin (31) yakalanması için çalışma başlattı.

Yeşilova Mahallesi'ndeki iş yerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen kayıt cihazı, tablet bilgisayar ile dijital fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

E.Ç. savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında, 15 Şubat'ta gözaltına alınan şüpheli N.S (20) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Kocaeli

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