HABER

Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 00:21 | Son Güncelleme

Tutuklanan kişinin, 13 farklı suçtan 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlığı K.C'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda K.C, Osmangazi Mahallesi Secde Sokak'ta gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde ve kullandığı kiralık otomobilde yapılan aramalarda, tabanca ve çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi.

K.C'nin GBT sorgulamasında, 13 farklı suçtan 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.C. tutuklandı.

PARTNER Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su
TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı anlar kameradaTIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı anlar kamerada
Ispanak Zehirlenmelerinde Yeni Şüpheli 'Şeytan Elması' mı?Ispanak Zehirlenmelerinde Yeni Şüpheli 'Şeytan Elması' mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Gündeme bomba gibi düşen 'ıspanak' için flaş açıklama

Gündeme bomba gibi düşen 'ıspanak' için flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de silahlı kavga! Tartışma sonrası kurşun yağdırdı!

Kayseri'de silahlı kavga! Tartışma sonrası kurşun yağdırdı!

Beyoğlu’nda kontrolden çıkan araç ağaca çarptı!

Beyoğlu’nda kontrolden çıkan araç ağaca çarptı!

Son dakika! Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Dev operasyon! 46 kilogram ele geçirildi

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti!

'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.