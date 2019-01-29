Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, hırsızlığı Ş.Ö'nün (18) yaptığını belirledi.
Yakalanmamak için evine zaman zaman kısa süreliğine gittiği belirlenen şüpheli, ikametine uğradığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı.
Benzer suçlardan poliste çok sayıda kaydı olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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