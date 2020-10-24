HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kocaeli’de husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 21:21 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aralarında husumet olan gençler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralanırken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Olay, saat 19.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi sahilinde bulunan açık otoparkta meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aralarında husumet olan gençler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralanırken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi sahilinde bulunan açık otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olan gençlerden oluşan iki gurup, sahil kesiminde bulunan açık otoparkta buluştu. Gençler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ü.Ü. adlı şahıs, karşı gurupta bulunan K.S. ve N.V.’yi bıçaklayarak yaraladı. Kavga ihbarı alan polis ekiplerinin gelmesiyle kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, yaralılar ise olay yerine gelen ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kollarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralanan K.S. ve N.V. adlı iki gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İki genci bıçakla yaralayarak kavga sonrası olay yerinden kaçan Ü.Ü. adlı şahıs ise polis ekiplerinin takibi sonucu Sanayi Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadir Doğulu yaşadığı zor günleri anlattıKadir Doğulu yaşadığı zor günleri anlattı
Lüks villada dehşet! Arkadaşının şüphesi cinayeti ortaya çıkardıLüks villada dehşet! Arkadaşının şüphesi cinayeti ortaya çıkardı
İşte yüksük çorbası tarifi...İşte yüksük çorbası tarifi...
1/
En Çok Okunan Haberler
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Görenler tanıyamadı
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Görenler tanıyamadı
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Yüzüne tüküren kadını otobüsten fırlattı
Yüzüne tüküren kadını otobüsten fırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var
İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var
İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Markette paraları sayarken yakalandı
Markette paraları sayarken yakalandı
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Diğer Haberler
İstanbul'da lüks villada dehşet! Arkadaşının şüphesi İranlı adamın cinayetini ortaya çıkardı
Lüks villada dehşet! Arkadaşının şüphesi cinayeti ortaya çıkardı
MSB: Anadolu Vaşağı tatbikatı başarıyla tamamlandı
MSB: Anadolu Vaşağı tatbikatı başarıyla tamamlandı
Antalya'da Rus turist, otostop çekerek bindiği otomobil kaza yapınca öldü
Rus turist, otostop çekerek bindiği araçta hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ziyaret etti
45 günde inşa edilmişti! Fahrettin Koca yerinde inceledi
Adıyaman'da düğünde sahte altını gerçek altınla değiştiren şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da düğünde sahte altını gerçek altınla değiştiren şüpheli tutuklandı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.