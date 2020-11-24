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  4. Kocaeli’de ihaleye fesat karıştıranlara yönelik şafak operasyonu

Kocaeli’de ihaleye fesat karıştıranlara yönelik şafak operasyonu

24.11.2020 09:06 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de kamu ihalelerine fesat karıştırdıkları belirlenen 70 kişinin yakalanması için 13 ilde ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.Edinilen bilgiye göre Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca “Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık, İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Özel Belgede Sahtecilik ve Rüşvet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kocaeli’de kamu ihalelerine fesat karıştırdıkları belirlenen 70 kişinin yakalanması için 13 ilde ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca “Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık, İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Özel Belgede Sahtecilik ve Rüşvet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından şüpheli şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı şafak operasyonu başlatıldı. Halen devam eden operasyonda çok sayıda gözaltının olduğu öğrenildi.

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