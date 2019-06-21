Kocaeli'de ihaleye fesat karıştırma şüphelileri adliyede (2)

12 K\u0130\u015e\u0130 TUTUKLANDI\nKocaeli'de, ihaleye fesat kar\u0131\u015ft\u0131rmak su\u00e7lamas\u0131yla, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 16 \u015f\u00fcpheliden, 12'si tutuklan\u0131rken, 4'\u00fc ise adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.PARTNER\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 kimseye ald\u0131r\u0131\u015f etmedi! Plajda \u00e7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak g\u00fcne\u015flendi! Ad\u0131yaman'da \u015farampole devrilen ATV'deki 7 ki\u015fi yaraland\u0131Jandarma D-100\u2019de ku\u015f u\u00e7urtmuyor
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