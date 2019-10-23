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Kocaeli'de iki aile arasında taşlı sopalı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 19:52 | Son Güncelleme

Körfez ilçesinde 6 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı, gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Çimenli Sokak'ta iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, akraba olan iki aileden çok sayıda kişi de olaya karıştı.

Taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler kalabalığa müdahale ederek tarafları sakinleştirdi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Körfez Devlet ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaya karışan iki taraftan 11 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadelerinin ardından 4 kişi salıverilirken, 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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