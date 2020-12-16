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  4. Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

16.12.2020 09:19 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Çepni Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Çepni Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan Cüneyt B. idaresindeki 41 HE 268 plakalı Fiat marka otomobil ile Arzu N. yönetimindeki 41 ABD 363 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı kazada otomobil sürücüsü Cüneyt B. ile diğer araçta bulunan Ayşe T. ve Kübra A. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Cüneyt B. araç içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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