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  4. Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı

Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 14:23 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kavşakta durmak için yavaşlayan otomobile arkadan çarpan otomobilde bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kavşakta durmak için yavaşlayan otomobile arkadan çarpan otomobilde bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Uzuntarla Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fazlı Sümbül idaresindeki 53 DB 335 plakalı Skoda marka otomobil, ‘kırmızı’ ışıkta durmak için yavaşlayan malik Şahın yönetimindeki 35 ABL 466 plakalı Renault marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki otomobil de metrelerce sürüklendi. Kazada Fazlı Sümbül idaresindeki otomobilde bulunan küçük yaştaki Ömür Sümbül, Ebru Sümbül ve Havva Sümbül yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Umuttepe Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise yol kenarında bulunan bir iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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