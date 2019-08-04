HABER

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 15:07 | Son Güncelleme

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyir halindeki Cengiz Karaarslan'ın kullandığı 34 AV 1988 plakalı otomobil, İsmail Hakkı Soyyiğit idaresindeki 34 K 4761 plakalı otomobille, Yarımca Polis Merkezi önünde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri bariyerlere çarpıp sürüklendikten sonra durabilirken, diğer otomobil yolun ortasına savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Cengiz Karaarslan ile diğer otomobildeki Ebubekir ve Muhammet Soyyiğit'in yaralandığı kazadan sürücü İsmail Hakkı Soyyiğit yara almadan kurtuldu.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Cengiz Karaarslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Emniyet müdürünün makam aracı, şehit oğluna sünnet arabası olduEmniyet müdürünün makam aracı, şehit oğluna sünnet arabası oldu
Kumluca'da iptal edilip yeniden izin verilen boğa güreşleri yapıldıKumluca'da iptal edilip yeniden izin verilen boğa güreşleri yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Körfez Trafik Kazası 3 Yaralı

En Çok Okunan Haberler

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Adana merkezli 19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Netflix açıklması

RTÜK'ten 'Netflix' açıklaması

Trabzon'da mahalleli ayı korkusundan evlerine giremiyor

Her yolu denediler! Korkudan evlerine giremiyorlar

Bodrum'u ayağa kaldıran genç hakkında karar verildi

Bodrum'u ayağa kaldırmıştı! Karar verildi

Adana'da çökertilen dolandırıcılık çetesinin elebaşı kendini böyle savundu

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.