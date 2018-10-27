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Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 22:21 | Son Güncelleme

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-605 karayolu Dalca Mahallesi mevkisinde, Kandıra'dan İzmit yönüne giden Tezcan Çıbık idaresindeki 54 D 6290 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kandıra'da görevli polis memuru Yunus Emre Gökkaya yönetimindeki 34 ZY 7069 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından Gökkaya idaresindeki otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Araçtakiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Kazada Ayşe Çelik ile Nazife, Merve, Murat Atilla Gökkaya olay yerinde, otomobil sürücüsü Yunus Emre Gökkaya ise kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yaralanan, Hamza Ali Gökkaya, diğer otomobilin sürücüsü Tezcan Çıbık ve otomobilde bulunan Fahriye Çıbık, Kocaeli ve Kandıra devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.

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5 ölü Kandıra trafik kazası

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