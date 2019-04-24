Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yassıbağ köyü Murat Mahallesi sapağından, D-605 kara yoluna çıkan Servet Öğe idaresindeki 41 AL 002 plakalı otomobil, Kandıra istikametine seyreden Bayram Akagündüz'ün kullandığı 41 LT 683 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil yol kenarına savrulurken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler Servet Öğe ve Bayram Akagündüz ile aynı araçta bulunan Emine Akagündüz, Şaban Sargın ve Rahime Sargın yaralandı.

Otomobilden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İzmit-Kandıra yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

