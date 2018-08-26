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Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 15:44 | Son Güncelleme

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim B. idaresindeki 41 PM 650 plakalı otomobil ile Fatih A. yönetimindeki 41 K 6608 plakalı otomobil 17 Ağustos Fay Hattı Bulvarı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerle otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücü Fatih A, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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Başiskele trafik kazası Kocaeli'de trafik kazası: 7 yaralı

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