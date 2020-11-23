HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de iki otomobil tır ile çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kocaeli’de iki otomobil tır ile çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

23.11.2020 16:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan iki otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken biri bebek 3 kişi ise ağır yaralandı.Kaza saat 12.00 sıralarında TEM otoyolu Körfez ilçesinde Hereke mevkisinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan iki otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken biri bebek 3 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza saat 12.00 sıralarında TEM otoyolu Körfez ilçesinde Hereke mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde sürücünün kontrolünden çıkan Ali Ş. idaresindeki 54 ADR 738 plakalı otomobil, Murat Y. idaresindeki 12 AAZ 146 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazanın ardından aynı istikamette seyir halinde olan 34 VCM 74 plakalı bir diğer otomobil kontrolden çıkarak kamyonetin arkasına çarptıktan sonra kaza yapan otomobile çarptı. Kazada, 1’i bebek, 4 kişi ağır yaralanırken yaralılardan bazıları ise araç içinde sıkıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçtan kurtarılan ağır yaralılar 1 yaşındaki H.Ş., annesi Esma Ş., babası Ali Ş. ve sürücünün kardeşi Murat Ş., ambulansla Derince Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Murat Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan diğer 3 ağır yaralının ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
Canan Kaftancıoğlu hakkında mahkemeden flaş kararCanan Kaftancıoğlu hakkında mahkemeden flaş karar
Milli Piyango sonuçları belli oldu!Milli Piyango sonuçları belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

HDP'li vekil Pekgözegü'den çarpıcı iddia: Rakamlar gerçeği yansıtmıyor

HDP'li vekilden çarpıcı iddia: Rakamlar gerçeği yansıtmıyor

Muğla'da alevler 1 dönüm zeytinliği küle çevirdi

Muğla'da alevler 1 dönüm zeytinliği küle çevirdi

Milli Saraylar'dan 'Topkapı Sarayı'nda ağaç katliamı' haberiyle ilgili açıklama

'Topkapı Sarayı'nda ağaç katliamı' iddiasına yanıt

Aydın'da heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu

Heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami 5 kez soyuldu

Bilecik’te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Bilecik’te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Batman'da otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücünün burnu bile kanamadı

Batman'da otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücünün burnu bile kanamadı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.