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Kocaeli'de imam nikahlı eşini darp eden kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 22:04 | Son Güncelleme

Kocaeli'de imam nikahlı eşini darp eden kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde imam nikahlı eşini darp ettiği ve 2'nci kattan atlaması sonucu ağır yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan F.K. ile imam nikahlı eşi F.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.K, eşi F.D'yi darp etti.

Bu esnada F.D, 2'nci kattaki evinin penceresinden atladı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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