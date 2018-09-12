HABER

Kocaeli'de İmar Barışı kapsamına girmeyen kaçak binalar yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 16:57 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, İmar Barışı kapsamına girmeyen, tapusuz ve ruhsatsız binaların yıkımı sırasında evlerin sahipleri tepki gösterdi.

Kocaeli'de İmar Barışı kapsamına girmeyen kaçak binalar yıkıldı

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, İmar Barışı kapsamına girmeyen, tapusuz ve ruhsatsız binaların yıkımı sırasında evlerin sahipleri tepki gösterdi. Vatandaşlar ile jandarmalar arasında gerginlik yaşanırken, iş makineleri binaların yıkımını sürdürdü.
Körfez Elmacık Mahallesi'nde inşaat halinde tapusuz ve ruhsatsız 13 ev tespit edildi. Daha önce 4 ev yıkılırken, kalan evlerin yıkımı için bugün iş makineleri bölgeye geldi. Jandarma ve zabıta ekipleri bölgede önlem aldı. İmar Barışı kapsamına girmeyen, bu yıl içerisinde yapıldıkları belirlenen evlerin yıkımı sırasında vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar ile jandarma arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Vatandaşlar, İmar Barışı için başvurduklarını, evlerini 2B kapsamında göstermelerine rağmen yıkıldığını iddia etti.
TAPUSUZ VE RUHSATSIZ BİNALAR YIKILIYOR
Körfez Belediyesi'nden yapılan açıklamada tapusuz ve ruhsatsız binaların yıkıldığı belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:
"Körfez ilçesi sınırındaki Elmacık Mahallesi'nde 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan, tapusuz ve ruhsatsız 13 yapı tespit edilmiş, Gecekondu Kanunu'na istinaden yıkımı gerçekleştirilmiştir. 13 Ağustos tarihinde 4 yapı yıkılmış, vatandaşların engeli sonrasında yıkım işlemleri bugüne ertelenmişti. Ekiplerimiz bugün de 4 adet ruhsatsız ve tapusuz binanın yıkımını gerçekleştirmiştir. Geri kalan binaların yıkım işlemleri devam edecektir."

FOTOĞRAFLI

Kocaeli'de İmar Barışı kapsamına girmeyen kaçak binalar yıkıldıKocaeli'de İmar Barışı kapsamına girmeyen kaçak binalar yıkıldıKocaeli'de İmar Barışı kapsamına girmeyen kaçak binalar yıkıldıKocaeli'de İmar Barışı kapsamına girmeyen kaçak binalar yıkıldı

PARTNERÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattıÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattı
İdib'den kaçan Suriyeliler, Türk gözlem noktası yakınına yerleştiİdib'den kaçan Suriyeliler, Türk gözlem noktası yakınına yerleşti
Selçuk Bayraktar: Dünyada ses getirecek havacılık gösterilerine şahit olacağızSelçuk Bayraktar: Dünyada ses getirecek havacılık gösterilerine şahit olacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında son nefesini verdi!

Canlı yayında son nefesini verdi!

AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

İlginizi Çekebilir

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Diğer Haberler
Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.