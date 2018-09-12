Kocaeli'de İmar Barışı kapsamına girmeyen kaçak binalar yıkıldı

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, İmar Barışı kapsamına girmeyen, tapusuz ve ruhsatsız binaların yıkımı sırasında evlerin sahipleri tepki gösterdi. Vatandaşlar ile jandarmalar arasında gerginlik yaşanırken, iş makineleri binaların yıkımını sürdürdü. Körfez Elmacık Mahallesi'nde inşaat halinde tapusuz ve ruhsatsız 13 ev tespit edildi. Daha önce 4 ev yıkılırken, kalan evlerin yıkımı için bugün iş makineleri bölgeye geldi. Jandarma ve zabıta ekipleri bölgede önlem aldı. İmar Barışı kapsamına girmeyen, bu yıl içerisinde yapıldıkları belirlenen evlerin yıkımı sırasında vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar ile jandarma arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Vatandaşlar, İmar Barışı için başvurduklarını, evlerini 2B kapsamında göstermelerine rağmen yıkıldığını iddia etti. TAPUSUZ VE RUHSATSIZ BİNALAR YIKILIYOR Körfez Belediyesi'nden yapılan açıklamada tapusuz ve ruhsatsız binaların yıkıldığı belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu: "Körfez ilçesi sınırındaki Elmacık Mahallesi'nde 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan, tapusuz ve ruhsatsız 13 yapı tespit edilmiş, Gecekondu Kanunu'na istinaden yıkımı gerçekleştirilmiştir. 13 Ağustos tarihinde 4 yapı yıkılmış, vatandaşların engeli sonrasında yıkım işlemleri bugüne ertelenmişti. Ekiplerimiz bugün de 4 adet ruhsatsız ve tapusuz binanın yıkımını gerçekleştirmiştir. Geri kalan binaların yıkım işlemleri devam edecektir."

