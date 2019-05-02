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Kocaeli'de insan ticareti ve fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

Özbekistan uyruklu kadını "hizmetçilik ve çocuk bakıcılığı" vaadiyle Türkiye'ye getirerek, pasaportunu alıkoyup fuhşa zorladıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Özbekistan uyruklu kadını "hizmetçilik ve çocuk bakıcılığı" vaadiyle Türkiye'ye getirerek, pasaportunu alıkoyup fuhşa zorladıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmanın ardından gerçekleştirdiği operasyonda, Derince ilçesi Kaşıkçı Mahallesi'nde ormanlık alanda park halindeki otomobilde pasaportu bulunmayan Özbek K.S, Ş.A, S.K. ve Ç.K. ile ekipleri fark ederek ormanlık alana kaçan R.A'yı kovalamaca sonucu gözaltına aldı.

Ekipler, S.K. ve Ç.K'nin internetten temin ettikleri telefon numarasıyla para karşılığı fuhuş amacıyla diğer şüphelilerle buluştuğunu, R.A. ve Ş.A. isimli kadının yaklaşık 1,5 yıl önce Özbek K.S'yi "hizmetçilik ve çocuk bakıcılığı" vaadiyle Türkiye'ye getirdiği, getirme bedeli karşılığı borçlandırıp pasaportuna el koydukları ve para karşılığı fuhşa zorladıklarını tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. ile Ş.A, "insan ticareti ve fuhuş" yaptıkları iddiasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İfadesi alınan S.K. ve Ç.K. serbest bırakıldı, K.S. ise geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
insan ticareti ve fuhuş

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