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Kocaeli’de iş makinesi devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yol çalışması sırasında devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.Olay sabah saatlerinde İzmit Yeni Mahallesi Karayolu Sokak üzerinde devam eden tramvay yolu çalışma alanında meydana geldi.

Kocaeli’de iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yol çalışması sırasında devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.
Olay sabah saatlerinde İzmit Yeni Mahallesi Karayolu Sokak üzerinde devam eden tramvay yolu çalışma alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol çalışmasında görev yapan Yılmaz Ş. idaresindeki iş makinesi, çalışma yaptığı alanda meydana gelen toprak kayması sonrası devrildi. Devrilen iş makinesinin içinde bulunan operatör Yılmaz Ş. ise hafif yaralı şekilde araçtan çıktı. Olayı gören çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz Ş. ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli’de iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Kocaeli’de iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Kocaeli’de iş makinesi devrildi: 1 yaralı

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