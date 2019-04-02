Kocaeli'de iş yerinde bıçaklı soygun

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerindeki 2 kişiyi bıçakla yaralayıp 4 cep telefonu ile 150 bin lirayı gasbettikleri iddia edilen Afgan uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 24 Mart'ta Güzeller Mahallesi'nde bakliyat ticareti yapılan bir iş yerine giren 5 kişi, Mehmet E. ve Afgan uyruklu Abdülrahim M'yi bıçakla etkisiz hale getirip el ve ayaklarını bağladı.

Şüpheliler, iş yerindeki 4 cep telefonu ve 150 bin lirayı aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Afgan uyruklu İ.N. (20), Ş.S. (20), H.S. (20), S.M. (19) ve İ.M. (19) olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, şüphelileri İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Daha önce İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde de benzer bir olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan soygun anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda, iş yerine gelen şüphelilerin içerideki 2 kişiyi bıçakla etkisiz hale getirmeleri ile kasadaki ve tezgahtaki eşyaları poşete koymaları yer alıyor.

