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Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 20:18 | Son Güncelleme

İzmit'te iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheli E.Ö'yü (18) çaldığı elektronik malzemeleri satmak isterken gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan 45 ayrı suçtan kaydının olduğu belirtilen şüphelinin, cezaevi firarisi olduğu, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

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Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık iddiası

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