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Kocaeli'de iş yerini basan silahlı şüpheliyi polis ikna etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 18:04 | Son Güncelleme

Kocaeli'de iş yerini basan silahlı şüpheliyi polis ikna etti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde pompalı tüfekle bir iş yerine giren şüpheli, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Necmi D. elinde silahla Çarşı Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde bulunan Kerem Ç'ye ait kuaför salonuna girdi.

Necmi D, yanında getirdiği benzini dükkana dökerken, Kerem Ç. olay yerinden kaçtı.

Şüphelinin kendisini iş yerine kapatması üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmasının ardından teslim olan şüpheli, emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Iş Yeri saldırgan tartışma

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