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Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 17:33 | Son Güncelleme

Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 8 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emrah K'nin kullandığı 41 P 5156 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsü, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Tavşanlı mevkisinde yaklaşık 7 metre yükselikten yan yola devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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