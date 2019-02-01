Kocaeli'de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, hafif ticari araç ile işçileri taşıyan midibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Düzağaç Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda Şaban Sarı idaresindeki 41 GD 116 plakalı hafif ticari araç ile Adnan Şenol yönetimindeki 41 P 2762 plakalı işçileri taşıyan midibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle midibüsün devrildiği kazada, araç sürücüleri ile 4 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
İstanbul'da korkunç görüntü
'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi
ÖSYM Başkanı'ndan çok önemli açıklama: Yeniden düzenlendi
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum