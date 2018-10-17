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Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 08:42 | Son Güncelleme

Kocaeli'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Evren Caddesi'nde 41 GS 197 plakalı otomobil ile 41 P 3588 plakalı işçileri taşıyan minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada, ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gölcük Necati Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

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