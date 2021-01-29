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Kocaeli’de işçiler iş bırakma eylemi yaptı

29.01.2021 23:09 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir fabrikada işçiler kendilerine mobbing uygulandığı iddiasıyla iş bırakma eylemi yaptı.Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Amana Foods Gıda Ürünleri isimli bir fabrikada meydana geldi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir fabrikada işçiler kendilerine mobbing uygulandığı iddiasıyla iş bırakma eylemi yaptı.
Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Amana Foods Gıda Ürünleri isimli bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre fabrikada çalışan işçiler, Koop-İş sendikasına üye oldukları için kendilerine mobbing uygulandığını, bu yüzden fabrikada çalışan bir kişinin işten atıldığını söyleyerek eylem yaptı. Topluca işyerinin bahçesine çıkan işçiler, iş bırakma eylemi yaparak durumu protesto etti. İşçiler, oturma eyleminin yanında sloganlar atarak da tepkilerini gösterdi. Herhangi bir taşkınlık olma ihtimaline karşı yetkililerin ihbarı üzerine adrese güvenlik amacıyla polis ekipleri de sevk edildi.

Yetkililer iddiaları yalanladı
Öte yandan fabrika yetkilileri, yapılan eylemin sendikayla bir alakası olmadığını söyleyerek işçilerin iddialarını yalanladı. Yetkililer, işçinin başka bir sebeple çıkarıldığını, fabrikanın sendikayla herhangi bir sıkıntısının olmadığını ifade etti.

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