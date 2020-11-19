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Kocaeli’de işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

19.11.2020 01:05 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi alt girişi, Balküpü mevkiinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut G. idaresindeki işçi taşıyan servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yatarak yaklaşık 70 metre sürüklendi. Kaza sonrasında serviste bulunan 6 işçi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım Ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan ekipler, yaralıları minibüsün içinden çıkardı. İlk müdahalesi kaza alanında yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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