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Kocaeli’de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın korkuttu

19.11.2020 14:43 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet deposunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde bulunan bir palet deposunda işçilerin kaldığı düşünülen bir konteynerde bir anda yangın çıktı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet deposunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde bulunan bir palet deposunda işçilerin kaldığı düşünülen bir konteynerde bir anda yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları gören çalışanlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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