HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de itfaiye erleri doktoru ararken keçiyi kurtardı

Kocaeli’de itfaiye erleri doktoru ararken keçiyi kurtardı

17.01.2021 16:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de kayıp doktor Uğur Tolun’u arama çalışmalarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uçurumda karlar arasında mahsur kalan bir keçiyi kurtardı.Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Dr.

Kocaeli’de kayıp doktor Uğur Tolun’u arama çalışmalarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uçurumda karlar arasında mahsur kalan bir keçiyi kurtardı.
Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak Çarşamba günü 41 EF 389 plakalı aracı ile Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağları’na gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Tolun’dan haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine Kartepe’de başlatılan arama çalışmaları bugün de devam ediyor. Arama çalışmalarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bugün çalışmalar sırasında uçurumda mahsur kalan bir keçi olduğunu fark etti. Karların içinde mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Erbaş, o ifadelere sert karşılık verdiErbaş, o ifadelere sert karşılık verdi
03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?
1/

En Çok Okunan Haberler

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Yer: Adıyaman! Sokak ortasında evire çevire dövdüler

Yer: Adıyaman! Sokak ortasında evire çevire dövdüler

Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?

Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı

Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsam’ı hedef alan Yunan Başpiskoposunu kınadı

Erbaş, o ifadelere sert karşılık verdi

Uludağ'daki pistler doldu taştı

Uludağ'daki pistler doldu taştı

Falçatalı saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını anlattı: İki gün AVM'de bekledi

Falçatalı saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını anlattı: İki gün AVM'de bekledi

Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu

Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.