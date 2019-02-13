HABER

Kocaeli'de İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2019 21:38 | Son Güncelleme

Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gencer: - "Bu göreve atandığım için istifa ettiğimde ilçe yönetimi de otomatik olarak düşüyor. İlçe yönetim kurulu üyelerimizin büyük bir bölümü bu konuda düşüncelerimi destekliyor" - " İYİ Parti Derince İlçe Yönetimi, genel merkez tarafından görevden alındı"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gencer görevinden istifa etti.

İlçe Yönetim Kurulu adına gazetecilere açıklama yapan Gencer, Başiskele'den Millet İttifakı'nın ortak adayının İYİ Partili Rıza Güven Usta olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Gencer, aday belirleme sürecinde belediye başkan adayının İYİ Parti'ye verildiğini ancak Saadet Partisi'nin adayının sahada iyi çalıştığını ve bu saatten sonra çıkaracakları adayın AK Parti adayına yarayacağını düşündüklerini belirtti.

Partisinin il yönetiminin "ayrı aday çıkaralım" şeklinde ısrar ettiğini ve Usta'nın aday gösterildiğini dile getiren Gencer, şöyle konuştu:

"İl yönetimi bizim fikirlerimizi kale almadığı için ben de İYİ Parti'de görev yapmayı bu saatten sonra uygun görmedim. İstifamı il başkanlığına dilekçeyle bildirdim. Bugüne kadar hep inandığımı şeyleri savundum. İnanmadığım bir yapının içinde olmadım. İYİ Parti'nin aday çıkarıp AK Parti'ye hizmet edeceğini düşündüğüm için bu yapının içinde olmak istemiyorum. Bu saatten sonra Saadet Partisi'nin adayını desteklemeye karar verdim. Bu göreve atandığım için istifa ettiğimde ilçe yönetimi de otomatik olarak düşüyor. İlçe yönetim kurulu üyelerimizin büyük bir bölümü bu konuda düşüncelerimi destekliyor."

Gencer, İYİ Parti Derince İlçe Yönetimi'nin genel merkez tarafından görevden alındığını da bildirdi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!
Bozbey Renault çalışanlarıyla buluştuBozbey Renault çalışanlarıyla buluştu
Anahtar Kelimeler:
Başiskele istifa İYİ parti Şaban Gencer

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek

Erdoğan'dan flaş 'altın ticareti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini de biz en kısa sürede bitiririz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.