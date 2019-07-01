HABER

Kocaeli’de jandarma ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 10:24 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karamürsel, Körfez, Gölcük ve İzmit ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda ormanlık alanlar ve tarlalara ekili halde bin 435 kök kenevir bitkisi, 3 adet tabanca ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Kocaeli’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üreticileri ve satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Kocaeli’de jandarma ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe

Kocaeli’nin Karamürsel, Körfez, Gölcük ve İzmit ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda ormanlık alanlar ve tarlalara ekili halde bin 435 kök kenevir bitkisi, 3 adet tabanca ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üreticileri ve satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde 3 ayrı adrese uyuşturucu üretimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler belirlenen adreslerde Körfez ilçesi Hereke Mahallesi’nde bir şahsın uyuşturucu satışı yaptığını belirleyerek takibe başladı. Şahsın bulunduğu hafif ticari aracı Hereke’de durduran ekipler, araçta narkotik köpeği Ateş ile yaptıkları aramalarda, kapı içerisine zulalanmış halde 3 tabanca, tabancalara ait şarjör ve fişekler, 90 adet uyuşturucu hap ve 42 gram skunk maddesi ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.G. adlı şahıs ise gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Şahsın yapılan incelemesinde uyuşturucu imal ve ticareti, silah kaçakçılığı, resmi belgelerde sahtecilik konularında çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi. Şahsın işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Ekipler daha sonra Karamürsel Kadriye, İzmit Orhaniye ve Gölcük Ümmiye Mahallelerinde ormanlık ve tarla alanlarda yaptıkları aramalarda bin 435 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayda ele geçirilen kenevir bitkileri savcı talimatı ile imha edilirken olayla ilgili tarlalarına kenevir eken H.B. adlı şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kocaeli’de jandarma ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe

Kocaeli’de jandarma ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe

Kocaeli’de jandarma ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe

Kocaeli’de jandarma ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Otomobil, traktör römorklarına çarptı: 2 yaralıOtomobil, traktör römorklarına çarptı: 2 yaralı
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildiIrak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

İstanbul Emniyeti'nden Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İzmir'de korkunç kaza! 2 ölü

İzmir'de bu sabah! Korkunç...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.