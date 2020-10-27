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Kocaeli’de jandarma zehir tacirlerine geçit vermedi: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 16:34 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişi, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük’te uyuşturucu madde kaçakçılığının önüne geçilebilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Kocaeli’de jandarma zehir tacirlerine geçit vermedi: 3 gözaltı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişi, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük’te uyuşturucu madde kaçakçılığının önüne geçilebilmesi amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalar ve alınan istihbarat kapsamında ekipler, Gölçük ilçesi Siretiye Mahallesi’nde ikamet eden O.Ş., A.Ş. ve G.Ş. isimli 3 şahsın, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve ellerinde bulunan esrar maddesi ve uyuşturucu hapları piyasaya sürdükleri bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şahısların Şirinköy Mahallesi’nde bulunan iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler, 3 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 31 adet extacy türü sentetik uyuşturucu hap, 385 gram esrar, 5 kök skunk ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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