Kocaeli’de kaçak elektronik sigara operasyonu

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından iki farklı adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek istenilen 55 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından elektronik sigara kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Körfez ve Derince ilçelerinde belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi. İki evde yapılan aramalarda 55 adet elektronik sigara, 154 adet elektronik sigara likiti, 33 adet elektronik sigara başlığı, 24 adet elektronik sigara pili ve 5 adet elektronik sigara pamuğu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.



