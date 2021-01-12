HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de kaçak elektronik sigara operasyonu

Kocaeli’de kaçak elektronik sigara operasyonu

12.01.2021 18:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kocaeli’de kaçak elektronik sigara operasyonu

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından iki farklı adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek istenilen 55 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından elektronik sigara kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Körfez ve Derince ilçelerinde belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından iki farklı adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek istenilen 55 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından elektronik sigara kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Körfez ve Derince ilçelerinde belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi. İki evde yapılan aramalarda 55 adet elektronik sigara, 154 adet elektronik sigara likiti, 33 adet elektronik sigara başlığı, 24 adet elektronik sigara pili ve 5 adet elektronik sigara pamuğu ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli’de kaçak elektronik sigara operasyonu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü
Trendyol destek hattına nasıl erişilir?Trendyol destek hattına nasıl erişilir?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Elektrik kesintisi listesi 13 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

13 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

İBB iletişim merkezleri önünde HES kuyruğu

Son 3 gün! Vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu

Hrant Dink davasından aranan eski istihbarat görevlisi Okan Şimşek yakalandı

Hrant Dink davasından aranan eski istihbarat görevlisi yakalandı

Düden suyu köpürdü, pis koku tepkiye neden oldu

Korkutan görüntü! 'Çok ağır bir koku var'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.