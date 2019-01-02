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Kocaeli'de kaçak kazıya 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 12:05 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, define bulma umuduyla kaçak kazı yaptıkları sırada yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de kaçak kazıya 5 gözaltı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, define bulma umuduyla kaçak kazı yaptıkları sırada yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, Derince Geredeli Mahallesi Alacakese mevkiinde meydana geldi. Bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Kaçak kazı yapan A.C., F.R., A.Y., K.K. ve A.E. gözaltına alındı. 5 kişinin kazıda kullandıkları aletlere el konuldu. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

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Kocaeli'de kaçak kazıya 5 gözaltı

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