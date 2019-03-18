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Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 17:33 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 70 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda yapılan aramada, 70 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sigara kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe mevkisinde bir tır durduruldu.

Tırda yapılan aramada, 70 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen Y.K. gözaltına alındı.

Hakkında kaçak sigara ticareti yapmak suçundan işlem yapılan Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anadolu Otoyolu kaçak sigara Kocaeli

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