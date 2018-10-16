HABER

Kocaeli'de kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 19:28 | Son Güncelleme

Kocaeli'de kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Köseköy Mahallesi ışıklar mevkisinde Ankara istikametine giden M.Ö. idaresindeki 41 HB 519 plakalı kamyon, yolun karşısına geçen Güldane Dede'ye (59) çarptı.

Kamyonun altında bir süre sürüklendikten sonra ezilen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kadının cenazesi, Kocaeli Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

PARTNERSinüzitten korunma yolları nelerdir?Sinüzitten korunma yolları nelerdir?
Canlı yayın yaparak feryat etti: Fuhuş çetesinin eline düştüm!Canlı yayın yaparak feryat etti: Fuhuş çetesinin eline düştüm!
Ayvalık'ta çevreciler protesto etti, ÇED toplantısı yapılmadıAyvalık'ta çevreciler protesto etti, ÇED toplantısı yapılmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Hilal Cebeci eleştirilerden sonra Çav Bella’ya yeni klip yaptı

Hilal Cebeci eleştirilerden sonra Çav Bella’ya yeni klip yaptı

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalar

Erdoğan'la ilgili pankart açan ODLÜ'lü öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Erdoğan'la ilgili pankart açan ODLÜ'lü öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Canlı yayın yaparak feryat etti: Fuhuş çetesinin eline düştüm!

Canlı yayın yaparak feryat etti: Fuhuş çetesinin eline düştüm!

TSK'dan son dakika operasyon açıklaması

TSK'dan son dakika operasyon açıklaması

Doğumhanede büyük skandal! Yeni doğan bebeği yaktılar!

Doğumhanede büyük skandal! Yeni doğan bebeği yaktılar!

Uzman jandarmalarla ilgili yeni gelişme! 9 maddelik teklif Meclis gündeminde!

Uzman jandarmalarla ilgili yeni gelişme! 9 maddelik teklif Meclis gündeminde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.