Kocaeli'de kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Köseköy Mahallesi ışıklar mevkisinde Ankara istikametine giden M.Ö. idaresindeki 41 HB 519 plakalı kamyon, yolun karşısına geçen Güldane Dede'ye (59) çarptı.
Kamyonun altında bir süre sürüklendikten sonra ezilen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kadının cenazesi, Kocaeli Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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