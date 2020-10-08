Kocaeli’de kan donduran dakikalar! Eve girip kadını rehin almaya çalıştı

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A. isimli bir şahıs eline aldığı bıçakla sokak üzerinde bulunan bir apartmana girdi. Şahıs ilk olarak hırsızlık amacı ile binanın 2. katında bulunan bir hukuk binasına girmeye çalıştı. Hukuk bürosundakilerin çabası ile içeri giremeyen şahıs apartmanın bir üst katına çıktı. Binanın 3. katında yaşayan 76 yaşındaki Emine Demir’in zilini çalan şahıs kadının kapıyı açması sonrasında üzerine yürüyerek içeri girdi. Şahıs yaşlı kadını rehin almaya çalışırken, Emine Demir evinin balkonuna sığındı.

YAŞLI KADINI KURTARMAK İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısına giderek şahsa teslim olmasını söyledi. Polis ekiplerinin ikna çabalarına aldırış etmeyen şahıs evden çıkmayacağını söyledi.

Daha sonra polis ekipleri olay yerindeki itfaiye aracının merdiveni ile şahsın yaşlı kadını rehin aldığı evin balkonuna ulaştı. Bir polis memuru balkona girerek şahsın yaşlı kadını kurtarması için G.A.’yı uzaklaştırmaya çalışırken, itfaiye eri yaşlı kadını merdivenin sepetine bildirdi. Daha sonra aşağı indirilen kadın ambulansa bindirildi.