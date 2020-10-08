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Kocaeli’de kan donduran dakikalar! Eve girip kadını rehin almaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 14:17 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eli bıçaklı bir şahıs girdiği bir evde yaşayan yaşlı kadını rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye aracının merdiveni ile balkonda kurtarılmayı bekleyen kadını kurtarıp, eve girerek şahsı etkisiz hale getirdi.

Kocaeli’de kan donduran dakikalar! Eve girip kadını rehin almaya çalıştı

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A. isimli bir şahıs eline aldığı bıçakla sokak üzerinde bulunan bir apartmana girdi. Şahıs ilk olarak hırsızlık amacı ile binanın 2. katında bulunan bir hukuk binasına girmeye çalıştı. Hukuk bürosundakilerin çabası ile içeri giremeyen şahıs apartmanın bir üst katına çıktı. Binanın 3. katında yaşayan 76 yaşındaki Emine Demir’in zilini çalan şahıs kadının kapıyı açması sonrasında üzerine yürüyerek içeri girdi. Şahıs yaşlı kadını rehin almaya çalışırken, Emine Demir evinin balkonuna sığındı.

YAŞLI KADINI KURTARMAK İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısına giderek şahsa teslim olmasını söyledi. Polis ekiplerinin ikna çabalarına aldırış etmeyen şahıs evden çıkmayacağını söyledi.

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Daha sonra polis ekipleri olay yerindeki itfaiye aracının merdiveni ile şahsın yaşlı kadını rehin aldığı evin balkonuna ulaştı. Bir polis memuru balkona girerek şahsın yaşlı kadını kurtarması için G.A.’yı uzaklaştırmaya çalışırken, itfaiye eri yaşlı kadını merdivenin sepetine bildirdi. Daha sonra aşağı indirilen kadın ambulansa bindirildi.

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BALKONDAN EKİPLER İÇERİ GİRDİ

Demir’in kurtarılmasının ardından polis ekipleri, ellerine aldıkları biber gazları ile itfaiye aracının merdiveni yardımı ile evin balkonuna çıktı. Şahıslar eve girerek şahsı etkisiz hale getirdi. Şahıs daha sonra elleri kelepçelenerek evden çıkartılarak polis aracına bindirildi. Gözaltına alınan G.A. polis merkezine götürüldü. Yaşlı kadın ise ekipler tarafından yapılan müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

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GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bazı vatandaşlar evlerinin balkonunda büyük panik yaşarken sokağı dolduran bazı vatandaşlar ise o anları görüntüleyebilmek için birbirileriyle yarıştı. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak ellerine aldıkları cep telefonları ile yaşanan olayı görüntülemeye çalıştı. Polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

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(İHA)

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