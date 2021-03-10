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Kocaeli’de kan donduran olay

10.03.2021 01:08 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde eşini darp edip 2 gün boyunca aç ve susuz bıraktığı iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde eşini darp edip 2 gün boyunca aç ve susuz bıraktığı iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Darp edilen kadının çocukları tarafından çekilen görüntüsünün sosyal medya paylaşılması sonrasında binlerce vatandaş tepki gösterdi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Veli Erbaç isimli şahıs, iddialara göre darp ettiği eşi Ayten Erbaç’ı odaya kilitleyerek iki gün boyunca aç ve susuz bıraktı. Yaşanan olayı fark eden kadının çocukları, olay sonrasında annelerinin görüntüsünü çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında, binlerce vatandaş olaya tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, darp edilen kadınının eşi tarafından darp edildiğini söylediği ve çocuklarının ise durumdan habersiz olduklarını dile getirdikleri görülüyor.

Vali Yavuz, şahsın tutuklandığını duyurdu
Sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yaptığı paylaşımda, Veli Erbaç isimli şahsın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını, tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı. Vali Yavuz yaptığı açıklamada, “Emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınıp adli makamlara teslim edilen sanık tutuklanmıştır” ifadelerine yer verdi.

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