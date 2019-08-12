Kocaeli'de kanyondaki kayalıklardan düşen çocuk yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ballıkayalar Kanyonu'ndaki kayalıklardan düşerek yaralanan çocuk kurtarıldı.

Türkiye'nin en güzel yürüyüş rotalarından biri olarak gösterilen 1,5 kilometre uzunluğundaki kanyona gelen 13 yaşındaki Eren Göçmez'in kayalıklardan düştüğünü fark eden ailesi, durumu Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.

112 Acil Servis ekiplerince kolunun kırıldığı tespit edilen Göçmez, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaz aylarında yoğun ilgi gören kanyona dağ koşullarına uygun donanım ve bilgiyle gidilmesi gerektiğini belirten yetkililer, ziyaretçileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

