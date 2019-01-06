HABER

Kocaeli'de kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 14:32 | Son Güncelleme

İzmit, Başiskele, Derince, Kartepe, Gebze, Dilovası, Körfez ve Kandıra ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İzmit, Başiskele, Derince, Kartepe, Gebze, Dilovası, Körfez ve Kandıra ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Umuttepe mevkisindeki kent ormanına gelerek, kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Eşi ve çocuklarıyla kent ormanına gelen Volkan Tayyare, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerinin olduğu bölgede çok kar yağmadığını belirterek, çocuklarının karla oynamak için hafta sonunu beklediğini söyledi.

Kent ormanında genelde kar yağışının yoğun olduğunu ifade eden Tayyare, bundan dolayı eşi ve çocuklarıyla kar topu oynamak ve kardan adam yapmak için buraya geldiklerini anlattı.

Ahmet Selçuk Bahçıvan da hafta sonunu çocuklarla karla oynayarak geçirmek istediklerini anlatarak, havanın çok soğuk olmamasının çocuklar için avantaj olduğunu bildirdi.

- 25 bin ton tuz karda kullanılmak üzere hazır

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışına karşı "kar timleri" çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler 550 personel ve 225 araçtan oluşan kadrosuyla yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışına anında müdahale ederek, yolları açık tutuyor. Ekipler, Yuvacık Diriliş Kamp Yolu, Umuttepe bölgesi, Kartepe ilçesi otel yolu, Başiskele ilçesi baraj yolu, Derince ilçesi İshakçılar mevkisi, Dilovası ilçesi Çerkeşli mevkisi ve Gebze ilçesi Pelitli mevkisinde tuzlama ve küreme için hazır bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin tuz depolama şantiyelerinde de 25 bin ton tuz, karda kullanılmak üzere hazır bekletiliyor.

PARTNERBikinili kutlama!Bikinili kutlama!
Yaylada aç kalan köpekleri jandarma besliyorYaylada aç kalan köpekleri jandarma besliyor
Soğuk havaya rağmen denize atılan haç için yarıştılarSoğuk havaya rağmen denize atılan haç için yarıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile telefonda ne görüştü? İşte görüşmenin detayları...

Yerel seçimlere günler kala çok konuşulacak telefon görüşmesi!

Ankara'da 7 Ocak Pazartesi yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği ve Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması bekleniyor

Ankara'da yarın okullar tatil mi?

Besni’de müze gibi kafe görenleri şaşırtıyor

Besni’de müze gibi kafe görenleri şaşırtıyor

Eksi 5 derecede nefes kesen takip!

Eksi 5 derecede nefes kesen takip!

Konya'da kocasını 'enişteyle' aldatan kadına büyük şok!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.