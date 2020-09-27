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Kocaeli’de karantina ihlali yapan 18 kişi yurtlara yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 12:09 | Son Güncelleme

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 18 kişi, 900 TL ceza kesilerek KYK yurtlarına yerleştirildi.

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 18 kişi, 900 TL ceza kesilerek KYK yurtlarına yerleştirildi. Denetimlerde pandemi kurallarına uymadığı belirlenen 295 kişiye ise 295 bin 500 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yaptığı denetimlerde bin 516 iş yeri denetleyerek 16 bin 435 şahsı sorguladı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yaptığı belirlenen 18 şahıs, 900 TL para cezası kesilerek KYK yurtlarına yerleştirildi. Denetimlerde ayrıca sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişi ve maske takmadığı belirlenen 275 şahsa 900’er TL olmak üzere toplam 295 kişiye 295 bin 500 TL para cezası kesildi.
Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 62 şahıs yakalandı.

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