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Kocaeli'de kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 00:59 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Bağdat Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Suriye uyruklu oldukları öğrenilen 3 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Dilovası kavga Kocaeli

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