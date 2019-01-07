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Kocaeli'de kayıp anne-kızı arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 11:37 | Son Güncelleme

Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen anne ile kızının cesedinin gömüldüğü ihbar edilen yerde ara verilen kazı çalışmaları yeniden başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta başlatılan ve olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren devam ediliyor.

Soruşturma kapsamında, belirlenen bölgede iş makinesiyle kazı çalışması gerçekleştiriliyor.

Geniş bir alanı kapsayan arama çalışmalarında, belediyeye ait bir iş makinesiyle de arazi temizlik çalışması yapılıyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin hazır bulunduğu çalışmalarda, polis ekipleri güvenlik önlemi alırken bazı vatandaşların da çalışmayı izlediği görüldü.

- Olay

Körfez ilçesinde yaşayan aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

Polis ekipleri, incelemeler sonucunda olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara 4 Ocak'ta ara vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Körfez Meryem ile kızı Melike Tahnal

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