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Kocaeli'de kayıp anne-kızı arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 12:13 | Son Güncelleme

Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen anneyle kızının cesedinin gömüldüğü ihbar edilen yerde kazı çalışmaları sürdürülüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen bölgedeki kazı çalışmalarına devam ediliyor.

Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta yürütülen çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren yeniden başlandı.

Soruşturma kapsamında, belirlenen bölgede Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesiyle kazı çalışması gerçekleştiriliyor.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, kazı alanında iş makinelerinin açtığı yerlerde delil ve bulgu arama faaliyeti yürütüyor.

Çalışma yapılan alanda yıllar içerisinde yükselme meydana geldiği düşünülerek, bölgenin olayın meydana geldiği zamanki seviyesine getirilmesinin planlandığı öğrenildi.

- Olay

Körfez ilçesinde yaşayan, aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

Öte yandan, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda dün olayla ilgili olarak kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Havva, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Meryem Tahnal palu ailesi

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